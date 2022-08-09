مزارع التين الشوكي في مصر.. تكلفة بسيطة وأرباح خيالية

تعد مزارع التين الشوكي في مصر من المشروعات الواعدة، التي يقبل عليها الكثير من الشباب الراغب في تحقيق دخل وتوفير فرص عمل نظراً لانخفاض التكلفة الاستثمارية والنفقات، وسرعة دوران المنتج وارتفاع الطلب المحلي وسهولة التسويق لتعدد منافذ البيع.

«وجيه»: تكاليف زراعة 5 أفدنة بـ «التين الشوكي».. 8 آلاف جنيه

من جانبه، قال اسلام وجيه، مهندس زراعي وصاحب مزرعة تين شوكي، إنَّ تكاليف زراعة التين الشوكي على مساحة 5 أفدنة لا تتجاوز 8 آلاف جنيه بمصروفات النقل والشتلات، فيما تبدأ بشائر المحصول من العام الثاني ليغطي مصروفات ونفقات أول عامين للمشروع، حيث تبلغ إنتاجية الفدان الواحد 10 أطنان في المتوسط، ما يجعله محصول اقتصادي.

أرباح مشروع مزرعة التين الشوكي.. تصل لـ 30 ألف جنيه بنهاية العام الثالث

وأضاف «وجيه»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه بدءاً من العام الثالث لمشروع مزرعة التين الشوكي ينتج محصول صافي ربحه يصل إلى 30 ألف جنيه قابلة للزيادة بمرور السنوات، منوهاً إلى عدم الحاجة إلى جلب شتلات جديدة، بل باستطاعة صاحب المزرعة التوسع أفقيًا بزراعة شتلات تنتجها المزرعة بداية العام الرابع للمزرعة.

مزايا زراعة التين الشوكي

وأشار إلى العديد من المزايا للمشروع، بينها عدم الحاجة إلى توظيف عدد كبير من العمال ما يوفر النفقات، فيمكن لعامل واحد الاهتمام بشتلات مزرعة مساحتها 5 أفدنة، بجانب أنَّ المحصول قليل الاستهلاك للمياه حتى أنَّه طوال موسم الشتاء لا يتم ريَّه.

استخلاص زيوت طبية وعلاجية من بذور التين الشوكي

وتابع: «أغلب مزارع التين الشوكي في مصر على أراضي صحراوية أو بها نسبة ملوحة»، مؤكداً أنَّ جزء كبير من المحصول يتم تصديره للخارج نظراً للطلب المرتفع عليه من الأسواق المجاورة خاصةً البلدان العربية التي تستهلك كميات كبيرة منه لاستخدامه في استخلاص زيوت طبية وعلاجية باهظة الثمن.

وكشف «وجيه»، أنَّ هناك دراسات تتم في السوق المحلية حالياً لضخ استثمارات في مجال استخلاص الزيوت من التين الشوكي، تشرف عليها وزارة الزراعة وهو قيد التنفيذ على حد تعبيره، مضيفاً: «طورنا نسبة بسيطة في مصر لكننا بحاجه لمصانع أكثر لاستغلال المساحات الواسعة المزروعة التي لا تقل عن 1000 فدان».