إحباط محاولة بيع 10 آلاف رغيف بلدي مدعم في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات اللازمة ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية.

ضبط سيارة محملة بـ9600 رغيف

وتمكنت الحملة التموينية أثناء مرورها أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل قادمة من مدينة الزقازيق محملة بكمية من الخبز البلدي المدعم مقدارها 9600 رغيف مجمعة بغرض بيعها في السوق السوداء لأصحاب المطاعم بمدينة الإبراهيمية، وتم تحرير المحضر رقم 10196 لسنة 2023 جنح ههيا، وتسليم الخبز المضبوط لمخبز شركة مطاحن شرق الدلتا الكائن بميدان الزراعة بالزقازيق لبيعه للمواطنين بموجب البطاقات الذكية.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها أمام عزبة مختار بك بنطاق مركز ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية من زيت الطعام مجهول المصدر مقدارها 89 كرتونة أنواع مختلفة، باجمالي كمية مقدارها 1014 زجاجة سعات مختلفة، وتم تحرير المحضر رقم 10201 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات بأحد المخازن بمدينة ههيا علي ذمة المحضر.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق صبيح/ الشبراوين من ضبط عدد 4 كراتين مستحضرات تجميل، بداخلها عدد 48 عبوة كريم و48 عبوة معطر مجهوله المصدر باجمالي 96 عبوة، سعة العبوة الواحدة 250 ملليلتر، وتم تحرير المحضر رقم 10202 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحضر.