ضبط 1.5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من ضبط كمية من زيت الطعام في عبوات بدون بيانات، يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في أحد المخازن، وفي مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص في كفر الشيخ.

ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام

تمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بكفر الشيخ، بحوزته كمية قدرها نحو طن زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون بيانات، «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط 500 كيلو زيت طعام في مخزن بدون ترخيص

كما جرى ضبط 500 كيلو زيت طعام في مخزن بدون ترخيص بكفر الشيخ، بدون بيانات ولا فواتير، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتُشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.