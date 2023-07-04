إعلان فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب (فيديو)

حقق الإعلان الترويجي الأول لفيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، نجاحًا كبيرًا، إذ تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد ساعاتٍ من طرحه، إذ تفاعل معه الجمهور، في ظل الترقب لطرحه نهاية شهر يوليو الجاري، ليفتتح مبكرًا موسم أفلام صيف 2023.

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور، مع إعلان فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، وكتب أحدهم: «أنت الوحيد والله اللي بفرح لما أشوفه بيعمل أغنية أو مسلسل أو فيلم، وبنتظرك بفارغ الصبر، عشان بتعملنا حاجة مختلفة وعظمة يا أجمل فنان في العالم كله».

فيما توقع آخر أنّ فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، سيُنافس بقوة في شباك التذاكر، قائلًا: «تعاون محمد رمضان مع شركة العدل جروب بمشاركة النجمة نيلي كريم دايماً بيكون ناجح.. شكلنا هنشوف فيلم جامد بعد الديزل».

أبطال وأحداث فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان

تدور أحداث فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

ويشارك في بطولة فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، كل من الفيلم كل من نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.