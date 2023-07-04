مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب بوضع إسرائيل على قائمة العار الأممية

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك: «لماذا تنشط المحكمة الجنائية الدولية في أماكن أخرى حول العالم، وقد انضمت فلسطين لهذه المحكمة قبل أكثر من 5 سنوات، وفتح تحقيق قبل أكثر من عامين، وحتى الآن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لا يتحرك لإنجاز هذا التحقيق في جرائم الحرب وضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين».

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية.

لجنة مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في فلسطين المحتلة

وأضاف مندوب فلسطين: «نذكر المجتمع الدولي، بأن مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ عام 2021 لجنة تحقيق مستمرة مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في فلسطين المحتلة، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسئولية نحو دخول اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية والقيام بمهمها المنوطة بها».

وتابع: «نكرر مطالبتنا الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص حماية الشعب الفلسطيني ووضع الأليات العملية لتطبيق هذه الحماية، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بوضع إسرائيل وجيشها العدواني الهمجي على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال، ونستغرب من عدم وجود الجيش الإسرائيلي على هذه القائمة حتى الآن خاصة واننا نشهد استهدافه المتعمد ضد الأطفال من خلال القتل والاعتقال وتشويه الوعي والترهيب».