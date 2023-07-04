قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اجتياح مخيم جنين.. والإضراب يمتد لكل فلسطين

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم جنين، وواصلت استهداف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد إرغام المئات منهم في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وفي التفاصيل بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، تشهد أحياء المخيم مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، فيما تسمع بين فترة وأخرى أصوات انفجارات، وتشاهد ألسنة النيران وأعمدة الدخان تخرج من المنازل التي يستهدفها الاحتلال.

العدوان على مدينة ومخيم جنين

وأسفر العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطرة، وتواصل قوات الاحتلال شن حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف مخيم الجنين، وتقوم بالانتقال من منزل الى منزل عبر إحداث ثقوب في جدرانها، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال، خاصة الطائرات المسيرة.

وأوضح الدفاع المدني في مخيم جنين، أن طواقمه تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في ثلاثة منازل ومطعم في المخيم بعد تعرضها للقصف من طائرات مسيرة، فيما عم الإضراب المحافظات الفلسطينية كافة، اليوم الثلاثاء، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل المدينة.

إضراب في محافظات فلسطين

وقررت القيادة الفلسطينية، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وتقنين العلاقة مع الإدارة الأمريكية، والتوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وغيرها من القرارات الهامة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت أمس الإثنين، مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيرة، وقامت بقصفه بالذخيرة الحية