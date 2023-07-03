فلسطين تطالب بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية بعد أحداث جنين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أن دولة فلسطين طالبت اليوم الاثنين، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية؛ لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي على بلدة ومخيم جنين بالأراضي الفلسطينية.

طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية

قال السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إنه بناءً على توجيهات القيادة الفلسطينية، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية غدا الثلاثاء؛ لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر اليوم الاثنين على مدينة جنين ومخيمها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء «وفا».

وأوضح السفير العكلوك، أن «الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناءً على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سيبحث سُبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي؛ لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون، في عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم.