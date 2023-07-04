مندوب فلسطين بالجامعة العربية: جرائم الاحتلال تشكل إحراجا كبيرا للمجتمع الدولي

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الاحتلال وجرائمه يشكل إحراجا كبيرا لمنظومة المجتمع الدولي وألياته عمله بما فيها أليات العدالة الدولية، بل يشكل عورة مفضوحة للمجتمع الدولي يجب سترها وإخفائها حتى يتخلص العالم من هذا الظلم.

جاء ذلك حلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف مندوب دولة فلسطين: «نكرر مرة أخرى ما جاء في قرارات الدورة 32 للقمة العربية التي عقدت في مدينة جدة، بأن الدول العربية ومعها جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة وقانون الدولي، التي تنادي حقا بالسلام العادل أن تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقديم مرافعات قانونية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي وأثاره على الشعب الفلسطيني ».