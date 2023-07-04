بدء التقدم للالتحاق بمدرسة مياه الشرب في القليوبية.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلن قطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب القبول والتقدم إليكترونيًا للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، للحاصلين على الشهادة الإعدادية بالقليوبية والقاهرة ومحافظات القناة للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 .

رابط التقدم لمدرسة مياه الشرب بعد الإعدادية

وأوضح قطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التقديم بدء اليوم إلكترونيا من خلال موقع شركة القاهرة لمياه الشرب عبر الرابط من هنا، مشيرًا إلى استمرار التقديم على الموقع حتى يوم الأحد 23 يوليو الجاري.

خطوات التقديم للالتحاق بمدرسة مياه الشرب لحاملي الشهادة الإعدادية 2023

وأشار بيان التعليم الفني، إلى أن خطوات التقدم لمدرسة مياه الشرب بمسطرد لحاملي الشهادة الإعدادية 2023، إذ يقوم الطالب بالدخول على الموقع واختيار طلب الالتحاق المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد واتباع الخطوات، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالمدرسة هذا العام بلغ 260 درجة لحاملي الشهادة الإعدادية العامة 2023 و الأولوية للأعلى مجموعًا.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسي 2023م، يكون مجموع القبول 93% بالمعادلة مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 = الناتج 93% تقريبا كحد أدنى للقبول، وحددت المدرسة نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

ولفت البيان، إلى أنه يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة والقليوبية ومدن القناة حسب تنسيق كل محافظة على حده وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع شرط اجتياز اختبار القدرات التحريرية والإليكترونية والمقابلات الشخصية ويشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية، موضحًا أنه يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل على الرابط التالي من هنا.

اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية

وتجري اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للطلاب المرشحين وفقا للجدول التالي:

الامتحان التحريري إلكترونيًا.

-الأحد 30 يوليو المقبل القليوبية ومدن القناة وتنطلق في التاسعة صباحا.

-الاثنين 31 يوليو المقبل القاهرة وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من 9 صباحا.

كما تجرى المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين وفقا للجدول الآتي:

-الأربعاء 2 أغسطس المقبل القليوبية ومدن القناة من الساعة 8 صباحا.

-الخميس 3 أغسطس المقبل القاهرة وطلاب الإعدادية الازهرية من الساعة 8 صباحا.

ونبه البيان على ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية أو بيان النجاح، وأصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان، ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدونها، على أن يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كافة البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع التقديم ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

ووضعت المدرسة عددا من الشروط للتقدم للناجحين في الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

-ألا يزيد عمر الطالب على 18 سنة عند التقديم في 1/10/2023 وتكون الأولوية للأصغر سنا.

- ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق.

-صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين ).

-صورة بطاقة ولي الأمر.

-صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.

-صورة شهادة الميلاد.