بدائل الثانوية العامة 2022 في القليوبية.. 3 مدارس منها «مياه الشرب»

تتيح وزارة التربية والتعليم عددا من المدارس الفنية المتخصصة، والتي تعد بدائل الثانوية العامة 2022 في محافظة القليوبية للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وهذه المدارس ذات نوعية خاصة في التعليم وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، كما أنها تتيح الالتحاق بالجامعات والكليات المتخصصة بعد اجتياز مرحلة الدراسة.

«الوطن» تستعرض بدائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة القليوبية، والتي يستطيع الحاصلون على الشهادة الإعدادية الالتحاق بها، وأبرزها مدارس الحلي والذهب بالعبور، ومياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، ومبارك كول، وكلها تتيح الالتحاق بالتعليم الجامعي عقب الحصول على شهادة الدبلوم.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

تعد المدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، أحد أهم المدارس الفنية التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها بعد الحصول علي الشهاده الإعدادية، خاصة أنها من بدائل الثانوية العامة 2022 بالقليوبية، ويوجد في المدرسة 3 تخصصات، هي:

- تخصص تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

- تخصص ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي.

- تخصص تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويبدا التقديم في المدرسة مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة الكبرى، وتتيح المدرسة خدمة التقديم عن طريق الإنترنت.

مدرسة مبارك كول من بدائل الثانوية العامة 2022 بالقليوبية

وتعد مدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا إحدى مدارس منظومة التعليم المزدوج، والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن منظومة التعليم والتدريب المزدوج بعد المرحلة الإعدادية، وتتبع نظاما جديدا يقوم على مشاركة رجال الأعمال والمصانع الخاصة بالتعليم مع الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم في تعليم وتدريب الخريجين، إذ يتم توفير الأيدي العاملة والماهرة المدربة لمصانعهم ولربط الدراسة بسوق العمل.

مدرسة إيجيبت جولد بالعبور

تعد مدرسة الذهب والحلي بالعبور والمعروفة بـ«مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية» أحد بدائل الثانوية العامة 2022، وهي متخصصة، وتمنح الطالب شهادة دبلوم فني تكنولوجي في صناعه الحلي والمجوهرات، ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى شهادة جودة معتمدة من شركة إيجيبت جولد، وجاري اعتماد الشهادة من جهة دولية لتؤهل الطالب للعمل في السوق الدولي، كما أنه توفر له فرصة عمل بأحد مصانع الشركة، وفرصة استكمال دراسته الجامعية في كل المعاهد والكليات الخاضعه لتنسيق التعليم العالي لسنة التخرج.