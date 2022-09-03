بدائل كليات التجارة بالمرحلة الثالثة بمحافظة القليوبية.. معاهد إدارية

انطلقت اليوم المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني حيث تتوجه أنظار الطلاب إلى بدائل الكليات التي اكتمل القبول بها خلال المرحلتين الأولى والثانية ومنها كلية التجارة والتي قبلت طلابها من المرحلتين السابقتين والتي تتمثل في معاهد نظم المعلومات والفني التجاري وشعب التسويق.

«الوطن» تستعرض بدائل كلية التجارة في مرحلة تنسيق المرحلة الثالثة في محافظة القليوبية في إطار خدماتها لقرائها ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022.

خريطة بدائل كلية التجارة في المرحلة الثالثة تنسيق 2023

ووفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي في بيان لها عن الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في الكليات والمعاهد العليا ضمن تنسيق 2022 فان محافظة القليوبية تضم عددًا من المعاهد ضمن بدائل كلية التجارة التي نفدت فرص القبول بها في مراحل التنسيق السابقة وهي:

المعهد العالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية في شبرا الخيمة

المعهد العالي حاسبات شعبة علوم الإدارة في شبرا الخيمة

المعهد الفني التجاري في شبرا

المعهد الفني التجاري بنها

المعهد العالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

رابط التنسيق الإلكتروني المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

وخصصت وزارة التعليم العالي ممثلة في مكتب التنسيق رابطا إلكترونيا للتقدم في تنسيق المرحلة الثالثة واختيار الكليات والمعاهد من بدائل الكليات التي انتهى التنسيق بها في المرحلتين الأولى والثانية بحد أدنى 50% لكل الطلاب والحاصلين على شهادة الثانوية في جميع الشعب من هنــــــــــا