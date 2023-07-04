«التعليم»: إلغاء امتحان طالبين في مادة الاستاتيكا للثانوية العامة

رصد أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالتي غش بمحافظتي كفر الشيخ والشرقية، حيث جرى ضبط الطالبين أثناء الغش باستخدام الهاتف المحمول، وجرى التحفظ على الهاتفين، وتحرير محضر إثبات حالة بالوقعتين المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان جرى ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة

وكان طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «رياضيات»، أدوا صباح اليوم امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في مادة الرياضيات التطبيقية «استاتيكا» بإجمالي 94771 طالبا أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى 1824 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم «جيولوجيا» لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقة» لشعبة الرياضيات، بينما أدى 255 طالبا من مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى «فترة أولى»، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية «فترة ثانية».

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

تأمين مقار اللجان

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، والتصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس في الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع في الفترة الثانية.