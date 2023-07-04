إجابات الجزء الأول من امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة.. احسب درجاتك

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، من أداء امتحان مادة الاستاتيكا، اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابات الجزء الأول من امتحان الاستاتيكا اليوم.

إجابات الجزء الأول من امتحان الاستاتيكا

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي:

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.