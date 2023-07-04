نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023.. متى يكون متاحا؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سؤال طلاب الثانوية العامة 2023، متى يكون نموذج إجابة امتحان الاستاتكيا للصف الثالث الثانوي 2023 متاحا، والذي أداه الطلاب اليوم الثلاثاء 4 يوليو وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

نموذج إجابة امتحان الاستاتكيا للصف الثالث الثانوي 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023، سيكون متاحا لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023، يتم مراجعته بدقة شديدة قبل بدء التصحيح من جانب لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في مادة الرياضيات تم ترشيحهم من جانب مستشار المادة، وبعد اعتماده يتم إرساله إلى الكنترولات لبدء عملية التصحيح.

امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وعدد أسئلة امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023، وتوزيع الدرجات كما يلي.

- عدد الأسئلة بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

-عدد الأسئلة المقالية بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليين.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.