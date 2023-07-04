كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن اعتماد محافظة الدقهلية تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الدقهلية، بعد أن جرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5%.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023

وأوضح «شعبان» في بيان له، أنه جرى اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الدقهلية، على اختلاف المدارس الخاصة بالثانوي الفني في إدارات محافظة الدقهلية المختلفة.

وأشار إلى أنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي الفني سواء في مدارس الثانوي الفني الصناعي أو الثانوي الفني التجاري أو الثانوي الفني الفندقي في مختلف المدارس بالمحافظة.

الحد الأدنى للقبول بالثانوية الفنية بالدقهلية

وأضاف أن الحد الأدنى في تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الدقهلية، جاء على النحو التالي:

- الثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 235 درجة.

- الثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 175 درجة.

- تنسيق الدبلوم الفني الصناعي في محافظة الدقهلية- الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات.

- الثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات، 165 درجة.

- تنسيق الدبلوم الفني الزراعي في محافظة الدقهلية- الثانوي الزراعي بكل من «المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعية - ميت غمر الزراعية» 185 درجة.

- الثانوي الزراعي بكل من «دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض – المنزلة» 170 درجة.

- الثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات، 140 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة.