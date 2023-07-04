محافظة الدقهلية: رفع 860 طن تراكمات ومخلفات صلبة وأتربة في حملة مكبرة

أعلنت محافظة الدقهلية عن تنفيذ حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية في كل من أحياء «شرق المنصورة، وغرب المنصورة، ومركز المنصورة» بمشاركة 8 وحدات محلية، أسفرت تلك الحملة عن رفع 820 طن من القمامة، 20 طن أتربة، 20 طن مخلفات صلبة، بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل مدينة المنصورة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

محافظة الدقهلية: حملة مكبرة ترفع 860 طن تراكمات

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملة رفعت 860 طن تراكمات، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

مشاركة جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية

شارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصورة عروس النيل.

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار مدير إدارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزلة وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد وأجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا وتمي الامديد.

تكثيف النظافة في المنصورة

وشملت الحملة تكثيف النظافة بالطريق السريع وكوبري سندوب، وكوبري شارع عبد السلام عارف، وشوارع «الجمهورية وشارع المشاية قناه السويس والجيش والجلاء والشيخ حسانين والدراسات وعزبه عقل وسوق ستوتة، والمجزر وسندوب والترعة والصدر وساميه الجمل وجيهان والثانوية وأحمد ماهر وحي جامعة المنصورة، والعبور وأحمد الحسيني وتوشكي وسعد زغلول.

وجرى تنظيف حديقة شجره الدر والحدائق العامة بشارع الجيش كما تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناة السويس والجمهورية وعبد السلام عارف والطريق السريع ورفع الأتربة من شارع مستشفى الصدر وغسيل أرصفه شارع بورسعيد.