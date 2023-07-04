على طريقة المزاريطة.. أهالي دمسنا بالبحيرة يلعبون مباراة «الصديري والكلسون»

صنع أهالي قرية دمسنا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أجواء من البهجة، بمباراة كرة قدم جمعت كبار السن خلال اليومين الماضيين، وسط حضور عدد كبير من المشجعين في «دمسنا» والقرى المجاورة.

وازداد الأمر بهجة بعدما ارتدى الفريقان الزي الفلاحي «صديري وكلسون»، فتحولت أحداث المباراة لنوع من الدعابة، إذ أنهم اعتمدوا على العربة الكارو لاستخدامها سيارة إسعاف لنقل مصابي المباراة حسبما أشار محمود إبراهيم أحد أهالي القرية خلال حديثه مع «الوطن».

وأضاف «إبراهيم» أن المشاركين في المباراة تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، وقرروا اللعب وإدخال البهجة على قلوب أهالي القرية في آخر أيام عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الفكرة لم تكن جديدة على أهالي محافظة البحيرة إذ نُفذت مثيلتها في وقت سابق بمركز أبو حمص.

وأوضح أن هذه المباراة هي الأولى من نوعها في مركز إيتاي البارود، واعتمدوا على تصوير المباراة بـ«سيشن» خاصة، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بأنها نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: «بقينا تريند بجد الصور فرحتنا لما انتشرت، ومكناش نتوقع إحنا عملنا المباراة نوعا من الدعابة والمرح».

في السياق، قال أنور منتصر صاحب فكرة المباراة، إن الفكرة جاءت على غرار مباراة المزاريطة في مسلسل «الكبير أوي»، مشيرًا أنهم اعتمدوا على المعلق معاذ ماهر بشكل كوميدي وإسلام قاسم مصور المباراة لتوثيق لحظات سعادة الأهالي أثناء المباراة.

وأوضح صاحب فكرة المباراة: «الفلاح بيشتغل كل يوم في الأرض، فكرنا نفرحه في يوم وسط أهله وناسه، ومكانش الهدف مباراة شباب وهما يتفرجوا».

وتابع: «عملنا المباراة بأدوات الفلاحة البسيطة الخاصة بهم، وكان الشعار الغلق والفأس، كما أطلق عليها مباراة اللباس والكلسون».

وأعرب عن سعادته بفرح الأهالي بعدما شاهدوا صورهم أثناء المباراة تغزوا مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المباراة حضرها 4 آلاف مشاهد.