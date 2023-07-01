وفاة سيدة في البحيرة أثناء أداء مناسك الحج.. وزوجها: أمنيتها اتحققت

يعيش أهالي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مشاعر حزن، عقب وفاة الحاجة وهيبة أبو اليزيد صالح، رئيس قسم رياض الأطفال بالإدارة التعليمية بكوم حمادة، أثناء أداء مناسك الحج، إلا أن حسن الخاتمة كانت دافعا وراء تخفيف آلام الفقد.

وفاة سيدة أثناء أداء مناسك الحج في البحيرة

يقول زوجها محمد عبد الحفيظ الغنام، خلال حديثه مع «الوطن»، أن زوجته أدت الحج معه عام 2011، ثم رفقته 3 مرات للعمرة، أعوام 2014 و2016 و2018.

وأوضح «عبد الحفيظ» أنها سافرت هذا العام لأداء الحج عن والدتها، مشيرا إلى أنها وهبت حياتها للأعمال الخيرية، وأن الله سبحانه وتعالى لم يمن عليهما بالأولاد.

وشدد على أن زوجته وهبت حياتها لخدمة المحتاجين والمرضى والأرامل والمطلقات، والأعمال الخيرية كافة بمركز ومدينة كوم حمادة، مشيرا إلى أن زوجته كانت حافظة لكتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، وتقيم الليل.

دعوة بالوفاة في مكة المكرمة

ولفت محمد عبد الحافظ، إلى أن زوجته كانت دائما تدعو بأن يتوفاها الله في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.

وأوضح أن آخر اتصال دار بينهما كان يوم عرفة، مشيرا إلى أنها أوصته بأن يهتم بصحته.

وعن وفاتها، ذكر «الغنام» أن زوجته قضت يوم عرفة كاملا، وعند نزولها شعرت بحالة إعياء شديدة، وجرى نقلها للمستشفى لكنها توفيت، وقبل أن تتوفى تناولت مياه ثم نطقت الشهادة.