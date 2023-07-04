تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة مطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023، بعد اعتماده من اللواء المحافظ خالد شعيب، لجميع الفروع الفنية الزراعي والتجاري والصناعي والفندقي، للعام الدراسي 2024/2023، وجرى نشر التنسيق على جميع الإدارات التعليمية، وهي: الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة مطروح، ينقسم عدة فروع منها التعليم الزراعي، 220 درجة، و170 درجة مدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بإدارة الحمام التعليمية، و148 درجة مدرسة فوكه في إدارة الضبعة التعليمية، و140 درجة في مدرسة سيوة، و185 درجة مدرسة سيدي براني.

تنسيق التعليم الصناعي

وجاء تنسيق القبول في التعليم الصناعي 2023 محافظة مطروح، بـ220 درجة للتقديم بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين، و190 درجة قسم البترول، و200 درجة المدرسة الثانوية الفنية بنات بمطروح، و176 درجة مدرسة مطروح الزخرفية المعمارية بنين، و160 درجة مدرسة النجيلة الثانوية بالفصول الملحقة فني، و145 درجة مدرسة سيوة الثانوية الفنية الصناعية بالضبعة، و165 درجة الضبعة الفنية بنات، و160 درجة المدرسة الضبعة الصناعية بنين، و185 درجة مدرسة عثمان بن عفان الصناعية بإدارة الحمام بنين، و198 درجة للبنات

تنسيق القبول بالمدارس الفندقية 2023 بمحافظة مطروح

وجاء تنسيق الثانوية الفنية التعليم الفندقي، 180 درجة بالمدرسة الفندقية بمطروح المشتركة، و150 درجة بمدرسة مطروح الثانوية التجارية بنين ، و140 درجة مدرسة الضبعة الثانوية التجارية بنات، و145 للبنين، و170 التجاري بنات بالحمام، و151 البنين، و155 المدرسة التجارية المشتركة ببراني.