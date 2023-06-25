تنسيق القبول بالثانوية العامة والتعليم الفني 2023 بدمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط اليوم، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسي 2023/2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، بحد أدنى للقبول بمجموع 238 درجة، كما جاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للفصول المسائية للخدمات مجموع 200 درجة.

تنسيق قبول بدائل الثانوية العامة في محافظة دمياط 2023

واعتمدت المحافظ أيضًا تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني التي تعتبر من أهم بدائل الثانوية العامة بدمياط بفئات التعليم الصناعي العام والمهني والتعليم التجاري الفندقي والزراعي والتعليم المزدوج صناعي، زراعي، تجاري، والتعليم التجاري المزدوج والزراعي المزدوج وأيضًا الفندقي المزدوج، وفصول الخدمات للتعليم الفني الصناعي والتعليم الفني التجاري ومتوسط القبول بها كالاتي.

الحد الأدنى للقبول بالتعليم المزدوج بدمياط

التعليم المزدوج بدمياط الجديدة الحد الأدنى للقبول 150 درجة للتخصصات الآتية مساعد فني إداري، سكرتارية طبية، نقل دولي بمدارس دمياط الجديدة وفارسكور والزرقاء وكفر سعد التجارية.

تنسيق المدارس الفندقية تعليم مزدوج وخدمات 2023 بدمياط

أما عن تنسيق التعليم الفندقي في التعليم المزدوج بمدرسة راس البر الفندقية والخدمات السياحية تخصص مطاعم وجبات سريعة فتقبل من حد أدنى 150 درجة، من جميع الإدارات وفصول الخدمات للتعليم الفني التجاري بالمدرسة الفندقية بحد أدنى 200 درجة.

تنسيق التعليم التجاري 2023 بدمياط

وتقبل مدارس التعليم التجاري من حد أدنى 150 درجة للبنات و170 درجة للبنات بمدارس عزبة البرج التجارية ودمياط التجارية وكفر سعد وميت أبو غالب ومدرسة طه ندا التجارية المشتركة كان لها الحد الأدنى للقبول 150 درجة.

تنسيق التعليم الصناعي 2023 بدمياط

- تقبل مدرسة فني اللوجيستيات بدمياط الجديدة من حد أدنى 250 درجة، ومدرسة الدكتور رفعت المحجوب الصناعية من 140 درجة.

- تقبل المدارس الإلكترونية من حد أدنى 210 درجات والمدرسة الميكانيكية من حد أدنى 200 درجة والمعدنية من 170 والزخرفية من 175 درجة.

- أما عن مدرسة رأس البر البحرية فتقبل من طلاب إدارة عزبة البرج 160 درجة ومن باقي الإدارات 200 درجة كحد أدنى