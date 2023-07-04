رئيس قطاع المعاهد يزور طالبين يؤديان الامتحان في مستشفى سرطان الأطفال

زار الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طالبَيْن يؤديان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مستشفى سرطان الأطفال، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على صحتهما، والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى، ونقل أمنيات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لهما بالشفاء العاجل.

تشجيع الطالبين أثناء أدائهما الامتحان

وأبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالبين أنس إسماعيل، المقيد في القسم الأدبي بمعهد مصر الجديدة الأزهري، والطالبة فاطمة ممدوح، المقيدة في القسم الأدبي بمعهد فتيات عمرو بن العاص، تحيات شيخ الأزهر لهما بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل، مؤكدا متابعته لحالتهما الصحية أولا بأول.

وأضاف «فضيلة الإمام الأكبر أرسلني للوقوف على احتياجاتكما، وتوفير كل سبل الراحة لكما، وهذا المرض امتحان من الله لقوة صبركم وإيمانكم، ولكم عليه الأجر والثواب الكبير»، كما أشاد بشجاعتهما وصبرهما على الابتلاء، مؤكدا أن «الله إذا أحب عبدا ابتلاه».

إهداء تابلت لكل من الطالبين

وخاطب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالبين قائلا «أنتما من جنود الأزهر الذين نعول عليهم كثيرا في نشر رسالة الأزهر وسماحة الدين الإسلامي»، ثم أهدى كل منهما جهاز تابلت لتشجيعهما على الدراسة، وتقديرا لما يبذلانه من جهود في تحصيل العلم رغم الصعوبات.

من جهته، تقدم الطالب أنس إسماعيل، بالشكر للإمام الأكبر على دعمه الكبير، وعمله على تذليل كل العقبات أمامه، قائلا «كل الشكر والتقدير لشيخ الأزهر، وأتمنى أن أدخل كلية أصول الدين لأصبح داعية، وأنشر منهج الأزهر الوسطي».

الطالبة توجه الشكر إلى الطيب

ووجهت الطالبة فاطمة ممدوح، الشكر إلى شيخ الأزهر على ما يقدمه لها من دعم واهتمام، وتوفير لكل سبل الراحة لها أثناء الامتحان، مشيرة إلى أنها تتمنى دخول كلية اللغات والترجمة، لتكون أحد ألسنة الأزهر في نشر منهجه عالميا.