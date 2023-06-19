قطاع المعاهد الأزهرية ينفي حدوث تسريب لامتحانات الثانوية

أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، عن تقديره لطلاب الثانوية الأزهرية بكل أقسامها؛ العلمي والأدبي والبعوث والقراءات ومعاهد فلسطين، على التزامهم خلال الامتحانات السابقة، وحرصهم على التحلي بالمنهج الأزهري، وتقديم الصورة الحقيقية للطالب الأزهري، كما وجه الشكر لكل رؤساء اللجان ومساعديهم والملاحظين وأفراد الأمن والخدمات المعاونة على ما يبذلونه من جهود لإنجاح الامتحانات وتيسير الأمور للطلاب، وتوفير البيئة الملائمة للامتحانات.

التزام كبير من الطلاب والملاحظين

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام لا يوجد بها تسريبات حتى الآن، مع ندرة حالات الغش، وتشهد التزام كبير من الطلاب والملاحظين، هذا الالتزام يعكس وعي كل فرد بما يحمله في عنقه من أمانة ومسؤولية كبيرة نحو الأزهر ومصرنا الحبيبة، كما أن ذلك يعود للاستعدادات الجيدة التي يقوم بها قطاع المعاهد الأزهرية من أجل الامتحانات.

وتفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهد فتيات فؤاد خميس، بالعاشر من رمضان التابعة لمنطقة الشرقية، ووجه بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، كما وجه الموجهين بضرورة المتابعة بصفة مستمرة لكل اللجان، حتى يستطيع الطلاب أن يحصدوا جهود مذاكرتهم طوال العام، مطالبا الطلاب بضرورة التركيز وقراءة السؤال أكثر من مرة حتى يستطيعوا أن يجاوبوا على الأسئلة دون أخطاء.

وأدى اليوم الاثنين طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفاضل والتكامل، وسط ارتياح بين الطلاب، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

تفاصيل غرفة العلميات المركزية

وأفادت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إسعاف طالب بلجنة أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية أثناء امتحان مادة التفاضل والتكامل، وتم عمل اللازم وتمكن الطالب من استكمال الامتحان، كما تم عمل لجنة خاصة لطالب بلجنة أولاد صقر بامتحان مادة التفاضل والتكامل، وذلك لأنه يعانى من ضيق في التنفس ويحتاج لأنبوبة أكسجين ملازمة له، وتم توفير كافة سبل الراحة له لحين أدائه الامتحان. جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 353 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.