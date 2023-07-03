سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن الجمهورية العربية السورية تُدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، الذي أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة العشرات، لتُعرب عن تعازيها لأهالي الشهداء والجرحى والحكومة والشعب الفلسطيني.

سوريا تجدد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني

ووصفت سوريا العدوان الجديد، بأنه يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتؤكد أن سياسة التصعيد الإسرائيلية ليست إلا تعبيرًا عن عجز الاحتلال عن مواجهة تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية المتمثلة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وتجدد سوريا دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والحصول على حقوقه كاملةً، داعيةً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، ومساءلتهم وفقا لمبادئ القانون الدولي على الجرائم التي يقترفونها بحق الشعب الفلسطيني.