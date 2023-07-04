«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان على جنين إلى 10 شهداء و100 مصاب

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء و100 مصاب بينهم 20 في حالة خطرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنَّه تمّ العثور على جثمان مواطن لم تُعرف هويته بعد صباح اليوم في منطقة شارع حيفا في المدينة.

وكان قد استُشهد، أمس الإثنين، 9 مواطنين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

العدوان على جنين

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، منتصف ليلة الإثنين بقصف منزل وسط مخيم جنين، وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وأرغمت قوات الاحتلال مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

ولا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان وقوات الاحتلال، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الرصد التي لم تفارق سماء المحافظة.