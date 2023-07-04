الرئاسة الفلسطينية: نحتاج إلى ضغط عربي على الإدارة الأمريكية لإنهاء الاحتلال

أكد المُتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أهمية وجود صوت عربي موحد بشأن ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي كان أحدث حلقاتها الاعتداءات على مدينة جنين ومخيمها، فجر أمس الاثنين.

وقال المُتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنّه من الضروري أن تدرك الإدارة الأمريكية أنّ العالم العربي موقفه موحد إزاء ما يجري في جنين، وهناك حاجة لضغط عربي على الإدارة الأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية وجود حل شامل، يضمن وجود دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ووقف إسرائيل عن تنفيذ مخططها الاستعماري لاحتلال دولة فلسطين.

وفى وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدّر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات، مدينة جنين من عدّة محاور، وحاصرت مخيم جنين وقطعت الطرق التي تربط المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المُطلة عليه، ونشرت قناصاتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم، وجرفت وحرثت بعض الشوارع بالجرافات و«البلدوزرات» العسكرية.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.