جهود جادة تبذلها الإدارة العامة للمرور بتكثيف حملاتها سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة والمخالفين عن القانون أثناء سيرهم بالسيارات، بينما تستمر تلك الحملات ليلا على الطرق الصحراوية، لمنع تجاوزات قائدي السيارات وصيد مخالفاتهم للحد من حوادث الطرق منعًا وقوع وفيات أو إصابات في الإرواح.

إرشادات لقائدي السيارات أثناء سيرهم ليلا على الطرق السريعة

نصح اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري اثناء سير السيارة ليلا على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة وليس الأنوار المهبرة مع استخدام الاشارات الضوئية الجانبية يمينًا ويسارا قبل ترك الحارة والانتقال لحارة أخرى أو الدخول يمينًا أو يسارا بمدة زمنية لا تقل عن 60 ثانية ولا تزيد عن 120 ثانية.

يجب وجود المثلث الضوئي العاكس

ولفت «هشام» في حديثه لـ«الوطن» أيضا يجب ان يكون بصحبة قائد السيارة المثلث الضوئي العاكس لاستخدامه عند ايقاف السيارة لاي سبب من الأسباب وخاصة عند عطل السيارة وتغيير الكاوتشوك، ويجب ان يكون مثلث الضوئي العاكس موجود خلف السيارة بمسافة 300 متر لانظار قائدي السيارات القادمين من الخلف باستيقاف السيارة مع تشغيل اشارة الانتظار في حالة سير السيارة ليلا والتهدئة لاي سببب من الاسباب مثل المطب الصناعي يجب تشغيل اشارة الانتظار ، واثناء السيارة ليلا على الطرق الزراعية أو الساحلية أو المطلة على المسطحات المائية يجب تشغيل أنوار الشبورة في حالة السير في منطقة يوجد بها شبورة مائية.