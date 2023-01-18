عقوبة صارمة على قيادة السيارة ليلا بسبب كشافات الإضاءة.. اعرفها

حدد قانون المرور الجديد، عددا من الضوابط الصارمة على بعض المخالفات التي قد تعرض حياة السائقين والركاب والمارة للخطر، وكذلك لضمان تنظيم حركة السير، ووضع القانون، عقوبات مختلفة على مخالفة هذه الضوابط.

عقوبة صارمة بسبب الإضاءة

ومن بين العقوبات الصارمة التي وضعها قانون المرور الجديد، ما يتعلق باستخدام الإضاءة والأنوار الأمامية للسيارة، حيث نص في مادته «72» مكرر على المعاقبة بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، وذلك في حالة قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة.

والعقوبة ذاتها في حالة القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك حتى إذا كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها في المركبة.

مخالفات مرورية

وحدد قانون المرور، في المادة رقم 72 مكررًا، 19 مخالفة حال ارتكابها يعاقب عليها بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا، منها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، والسير في عكس اتجاه حركة المرور في الطريق.