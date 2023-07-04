مصرع تباع أثناء تفريغه حمولة قمح في أكتوبر

لقي تباع مصرعه خنقا أثناء تفريغه حمولة قمح من سيارة مقطورة في أكتوبر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول تباع 32 سنة جثة هامدة إثر اختناق، وعلى الفور انتقل المقدم احمد السوريكي رئيس مباحث أكتوبر إلى مكان الواقعة.

فشل محاولة الأهالي لإنقاذه

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع سائق عمره 60 سنة، والذي أفاد بأن أثناء تفريغ حمولة قمح من السيارة المقطورة وقيام المتوفى بفتح المقطورة لتفريغ ما بها من حمولة، فؤجئ بنزول الحمولة دفعة واحدة أعلاه، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه توفي، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.