«المصري للدراسات» يرصد إنجازات مصر الاجتماعية: طفرة في 10 سنوات بـ3 مبادرات

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة كشف فيها عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع الخدمة الاجتماعية، موضحا أنّ القيادة المصرية دشّنت عددا من المبادرات الرئاسية التي ساهمت في تطوير هذا القطاع، وتمثلت في برنامجي تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، والتحالف الوطني.

تكافل وكرامة

وأوضحت الدراسة، أنّ برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في 2015، عبارة عن برنامج للمساعدات النقدية المشروطة، وتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، حيث يعمل البرنامج على استهداف الأسر ذات المعدلات الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة، ووصل إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 200 ألف أسرة، ما يعني الوصول إلى 20 مليون فرد.

حياة كريمة

أما عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فأوضحت الدراسة أنّها أُطلقت من قبل القيادة السياسية في عام 2019، وتعمل على تحسين مستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا في الريف المصري، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي للقرى الأشد فقرا، وبلغت نسب تنفيذ المبادرة بالمجمعات الخدمية لـ94%، والمجمعات الزراعية بنسبة 92% والمجمعات الصحية 90%.

وأشارت الدراسة إلى أنّه وفقا لوزارة التنمية المحلية، نفذت حياة كريمة في مرحلتها الأولى 23 ألفا و900 مشروع في 1477 قرية، و20 محافظة بتكلفة وصلت لـ300 مليار جنيه، ووفقا لوزارة التخطيط، كما أنّ مشاريع المرحلة الأولى تمكنت من خفض نسبة الفقر بين 10-14% في نحو 375 قرية ريفية.

التحالف الوطني

أما عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فأوضحت الدراسة أنّه أُطلق في عام 2022، ويضمّ أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية، ما يضمن تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، إضافة إلى القدرة على الوصول للأسر الأكثر احتياجا والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور، وبلغ عدد المستفيدين من التحالف أكثر من 30 مليون مصري داخل قطاعات مختلفة من الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية.

ولفت المركز إلى دور التحالف في مجال الصحة، حيث جرى تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للأهالي في مناطقهم، من خلال القوافل الطبية - مجمعة كانت أو منفصلة - التي تنظمها المؤسسات العضوة بالتحالف، فضلا عن الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية التي جرى إنشاؤها وإدارتها من قبل جمعيات ومؤسسات أهلية.

وأوضحت الدراسة أنّ التحالف الوطني يلعب دورا في التمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية لكل الفئات وتحديدا المرأة وذوي الهمم، إلى جانب عمل التحالف على الجانب التوعوي للمواطن.