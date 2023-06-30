برنامج «فرصة» يسلم 141 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» في الشرقية

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تسليم مختلف المشروعات لمستفيدي تكافل وكرامة وذلك بالتعاون مع مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمحافظة الشرقية، حيث تم تسليم نحو 141 مشروعا عبارة عن 67 مشروع تربية ماعز، و24 مشروع ماكينة خياطة، و18 مشروع بقالة.

تسليم 14 مشروع تجارة أنابيب بوتاجاز و13 مشروع ديب فريزر

وأضاف برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه جرى تسليم 14 مشروع تجارة أنابيب بوتاجاز، و13 مشروع ديب فريزر وبيع مجمدات، و2 مشروع ماكينات خياطة أوفر، و2 مشروع بيع اعلاف، ومشروع بيع موازين، وذلك بعد ان تم عمل جلسات توعية وتدريب على كيفية إدارة هذه المشروعات.

وأشار برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، إلى أن بعض الأسر أنتجت من مشروع ماكينات الخياطة مجموعة أطقم ملايات سرير وتم تسويقها لهم ومكافأتهم على سرعة الإنتاج وجودته، وذلك بهدف تمكين المستفيدين اقتصاديًا والخروج من دائرة الإتكالية إلى الإستقلال المالي.

يستثمر في الأفراد المستهدفين وهم مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

جدير بالذكر أن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، يقوم على خطة الاستثمار في الأفراد المستهدفين وهم مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي.