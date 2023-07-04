أبرز مشروعات حياة كريمة في أطفيح: إنشاء محطات مياه ومراكز خدمات اجتماعية

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تقديم الخدمات المختلفة للأهالي والعمل على إنشاء العديد من المشروعات التي من شأنها تسيير سبل الحياة، كمشاريع الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية وغيره من المشاريع التي توفر الوقت والجهد على المواطن المصري البسيط.

مشروعات سكنية

وتنشئ حياة كريمة عددًا من المشاريع في قطاع مياه الشرب بمركز ومدينة أطفيح، إذ يجرى العمل على إنشاء وتطوير عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وجاء مشروع معالجة محطة مسجد موسى، والتي تعمل بطاقة 13 ألف م3/يوم واحدة من أبرز تلك المشروعات، ووصلت تكلفة المشروع إلى 290 مليون جنيه، ويستفيد منها 70 ألف نسمة بـ3 قرى وهي: صول، بنى صالح، ومسجد موسى والعزب والنجوع التابعة لكل قرية منهم.

وعلى صعيد الإسكان، فملت المبادرة على إنشاء مشروعات سكنية والتي تضم 38 عمارة وحظائر لتربية المواشي، وذلك في قرى: منشأة سليمان، بنى صالح، الكريمات، مسجد موسى وكفر الواصلين، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية آدمية للأسر الأكثر احتياجا بالإضافة إلى اتاحة فرص عمل وتمكين اقتصادي واجتماعي.

مجمعات حكومية وزراعية

يأتي هذا بالإضافة إلى عمل «حياة كريمة» على تطوير الأسواق العشوائية وإنشاء مشروع السوق الحضاري الجديد في منشأة سليمان، بالإضافة إلى إقامة مواقف سرفيس حضارية، وعلى مستوى الطاقة، فتعمل المبادرة الرئاسية على مشروع مد خطوط الغاز وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء.

كما أولت مشاريع المبادرة الرئاسية في مركز ومدينة أطفيح اهتمامًا كبيرًا لتوفير الخدمات، فجاري العمل على إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، وذلك في قرى: القبابات، الكداية، منيل سلطان، كفر قنديل، صول، والبرمبل، ويضم كل مجمع من تلك المجمعات في داخله: مراكز تكنولوجية، مكاتب شهر عقاري، مراكز للخدمات التموينية، مكاتب خدمات بريدية، وحدات ومجالس محلية، ووحدات تضامن اجتماعي.

هذا إلى جانب إنشاء المجمعات الزراعية، والتي تضم: مراكز لتجميع الألبان، مكاتب للإرشاد الزراعي، جمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للفلاحين والمزارعين، وكل العاملين في القطاع الزراعي.