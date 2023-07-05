انتظام صرف السلع التموينية لشهر يوليو بنسبة 20% لحاملي البطاقات

أكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية لحاملي البطاقة بمرور أول أيام شهر يوليو الجاري، بنسبة صرف تخطت 20% للمستفيدين من الدعم التمويني والبالغ عددهم 23 مليون أسرة يستفيد منهم 64 مليون فردا من السلع التموينية شهريا.

صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023

وبدأ 40 ألف منفذ بقال تمويني، بداية من رابع أيام عيد الأضحى والذي تزامن مع بداية الشهر الجاري في صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023 على مستوى المحافظات، وأوضح المصدر أن 20% فقط من أصحاب بطاقات التموين قاموا بصرف المقررات الخاصة بهم حتى الأن.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو

وشهدت السلع التموينية لشهر يوليو ثباتا واستقرارا في الأسعار مساوية لأسعار السلع المصروفة لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو والمايو الماضيين، والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.