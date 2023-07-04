الجالية المصرية بالسعودية: مؤتمر «المصريين بالخارج» يعكس أننا جزء من الوطن

قال تامر بنه، نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، أن تحديد موعد انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، يمثل انطلاقة جديدة من وزارة الهجرة لتعكس مدى رؤية الدولة وقائدها وحكومتها في الاعتناء بمواطني الدولة، وأن المواطن في الخارج هو جزء لا يتجزء من الداخل.

الكيانات المصرية بالخارج جزء من الوطن

وأعرب نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته بمبادرة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندى لدعوة أبناء الجالية المصرية بالخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع، وحرصها على حضور المصريين بالخارج فى والأدلاء بأرائهم حول كيفية تفاعلهم ومشاركتهم في بناء الوطن.

وأضاف «بنه» أنّ الكيانات المصرية بالخارج هم جزء من الوطن وكيان شريك أساسى فى بناء الوطن، وأن بناء الدولة وتقدمها ينبع من قيادة ورأس حكيمة تعي متطلبات الوطن، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة السفينة، وهو يزيل آثار غبار الماضي، ويجعل الشعب داخليًا وخارجيًا كتلة واحدة في مواجهة تحديات المستقبل.

إضافة خدمات جديدة للمصريين بالخارج

وأشاد نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، بجهود وزارة الهجرة بقيادة السفيرة سها جندي، في التواجد مع المغتربين عبر القنوات المختلفة للسوشيال ميديا لتلبي احتياجاتهم وتسعى في خدمة المواطن وتنمية الوطن، مستغلة في ذلك كل الأدوات التى منحها لها الوطن، وتعمل بروح فريق العمل الجماعي من خلال فريق عمل بالوزارة، على مستوى من جميع الدرجات الوظيفية المختلفة، فكل يسعى لراحة المواطنين بالخارج والعمل على تذليل العقبات والمشاكل.

وأوضح «بنه» أن وزيرة الهجرة ساهمت في إضافة خدمات جديدة للمصريين بالخارج، ومنها: تجديد بطاقات الرقم القومى، سرعة إصدار الجوازات، إنهاء المواقف العسكرية، تسهيل الأمور مع وزارة التربية والتعليم وجعل الامتحانات على فصلين دراسيين بدلا من فصل واحد، ومبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، إضافة إلى حملات دعم السياحة بمصر من المقيمين في الخارج.