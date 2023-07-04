خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من المنزل برقم الموبايل

البطاقة التموينية من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنين، حيث تمنح الفرد حصة تموينية شهرية من السلع الأساسية، دعما للأسر الأكثر احتياجا، وفي كثير من الأحيان تتعرض الأسرة إلى موقف فقدان أو تلف البطاقة التموينية الخاصة بهم، ما يجعلهم يلجأون إلى استخراج بدل فاقد أو تالف لها.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين، فرصة استخراج بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين إلكترونيا من المنزل، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات استخراجها عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا، والتي جاءت كما يلي.

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

- يمكن للراغب في استخراج بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

- يختار المواطن خدمات التموين الموجودة في قائمة الخدمات أسفل الصفحة الرئيسية.

- تظهر خدمات التموين التي يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية، لاختيار إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين منها.

- يدخل المواطن رقم الهاتف المسجل به الحساب وكلمة السر الخاصة بالمواطن.

- إدخال البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية الخاصة بالأسرة، لتسجيل طلب استخراجها.

وتقدّم بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات التموينية الأخرى، مثل تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بطاقة تموين جديدة، ونقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى، وفصل الفرد من البطاقة التموينية وضم أفراد الأسرة للبطاقة التموينية.