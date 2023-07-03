عودة موقع دعم مصر للعمل.. يتيح تحديث بطاقة التموين بتسجيل رقم الموبايل

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعادة موقع دعم مصر الرقمي للعمل مرة أخرى، بعد توقفه طوال الفترة الماضية، من أجل عودة خدمة تحديث بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الموبايل لرب الأسرة على البطاقة.

موقع دعم مصر وخطوات تحديث بطاقة التموين

ومن خلال الدخول رابط موقع دعم مصر الرسمي، يتمكّن صاحب بطاقة التموين من خطوات تحديث بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة، وتشمل خطوات تحديث بطاقة التموين على التالي:

** الدخول على رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـــا.

** كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا ومدون على كارت البطاقة.

** كتابة الرقم القومي لرب الأسرة الصادر باسمه بطاقة التموين.

** تدوين رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.

** بعد إضافة البيانات يتمّ الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول، وعندها يتم تسجيل رقم الهاتف إذا كان مسجلًا باسم رب الأسرة، أو يتمّ رفض تسجيل الموبايل وعودة المحاولة برقم صحيح مرة أخرى.

وكانت مصادر كشفت لـ«الوطن»، أنَّ عدد بطاقات التموين التي سجلت رقم الموبايل على بطاقة التموين تخطى 20 مليون بطاقة، في حين يتبقى ما يقرب من 3 ملايين بطاقة لم تسجل رقم الموبايل حتى الآن.

ولم تحدد وزارة التموين، مهلة لانتهاء تسجيل رقم الموبايل وتحديث البطاقة، إذ أعلنت -في وقت سابق- أنَّ تسجيل الرقم مفتوح أمام أصحاب البطاقات.