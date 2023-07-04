«تعليم الإسكندرية» والكنيسة يكرمان الفائزين في مسابقات الثقافة المسيحية

كرم الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، الفائزين في مسابقات الثقافة المسيحية بالكنيسة المرقسية، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإثابة وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا هيرمينا الأسقف العام لوسط الإسكندرية، ومسئول التعليم بالكنيسة المصرية والقمص أبرام إميل وكيل البابا بالإسكندرية، والدكتور عبد الله حنا المنسق العام للمسابقة ومسئول العلاقات العامة، والدكتورة نجلاء سليم مدير عام التعليم العام والقمص فيلوباتير فتحي و صباح عدلي موجه عام التربية المسيحية.

جوائز حصدتها الإسكندرية

وقال مدير تعليم الإسكندرية في بيان اليوم، إنَّ الإسكندرية حصدت الأول جمهوري للمرحلة الثانوية بفوز الطالبة رولا روماني بإدارة غرب، والثاني جمهوري للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بفوز دعاء صبحي راغب، والمركز الثالث جمهوري للمرحلة الابتدائية بفوز الطالب يونس حسام بإدارة منتزه أول، والمركز الخامس جمهوري للمرحلة الإعدادية بفوز الطالبة كريستينا عيسى بإدارة منتزه ثان، كما جرى تكريم 40 من الفائزين على مستوى الإسكندرية .

جائزة الأكثر مشاركة بالمسابقات البحثية

وأكّد أبو زيد، أنَّ الإسكندرية حصدت جائزة المحافظات الأكثر مشاركة بالمسابقات البحثية الثقافية ، وحصدت جائزة الأكثر فوزًا بالجوائز.