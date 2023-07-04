الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العدوان الإسرائيلي على جنين

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة، والضربات الجوية الاسرائيلية التي تستهدف مخيمًا مكتظًا بالسكان اللاجئين، لافتًا إلى أنّ تلك العمليات تعد الثانية التي تتضمن ضربات جوية خلال أسبوعين.

ونوه «أوتشا» باستمرار العملية العسكرية على مخيم جنين ، وإعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 10 فلسطينيين، حتى صباح اليوم، من بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 20 مصابًا في حالة حرجة، وأن الغارات الجوية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بالمباني التي كان يعيش فيها الناس في المخيم والأحياء المحيطة به، وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فإن معظم المخيم لا يحصل على مياه الشرب أو الكهرباء،ر وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

العدوان على جنين

وتابع بأنّ المرافق الصحية تعرضت لأضرار، وأن الشركاء الصحيين يقومون حاليًا بمراجعة قائمة الإمدادات التي تحتاجها تلك المرافق، وقد قدموا بالفعل بعض الإمدادات من المخزونات المخزنة مسبقًا، مؤكدًا أنه يواصل مراقبة الوضع على الأرض والتحرك لتقديم المساعدات، داعيًا إلى السماح بالوصول إلى الجرحى والمتضررين داخل مخيم جنين.