الفيلم القصير «نب تاوي» يفوز بجائزة في مهرجان زنجبار السينمائي الدولي

فاز الفيلم القصير «نب تاوي» للمخرجة مي وائل، بجائزة في عرضه العالمي الأول بمهرجان زنجبار السينمائي الدولي في تنزانيا، والذي اختتمت فعالياته منذ ساعات، والجائزة التي فازت بها مخرجة الفيلم هي جائزة عثمان سيمبين، وهي جائزة نقدية لإنتاج فيلم جديد من إخراجها، ويعد مهرجان زنجبار أحد أهم الفعاليات الثقافية في شرق إفريقيا.

مي وائل مخرجة الفيلم المصري

وتقول المخرجة مي وائل، إنّها سعيدة جدًا بفوزي بالجائزة وبتقدير المهرجان للمخرجين في تجاربهم السينمائية الأولى وبدعم المهرجان للأفلام المصرية القصيرة والمواهب الشابة وسعيدة جدًا بدعمي من قبل إدارة المهرجان لأقوم بإخراج فيلم قصير جديد من إنتاج المهرجان.

يحكي فيلم نب تاوي عن طفلة تعمل مع عمها في التنقيب غير الشرعي عن الآثار بعد وفاة والدها، وتحاول بذل مجهود كبير للحفاظ على ذكرى والدها.

الفيلم من إخراج وتأليف مي وائل

الفيلم من إخراج وتأليف مي وائل، وشارك في الكتابة محمد علي منصور، وبطولة النجمة الشابة نانسي صلاح ويشاركها ريماس ومحمود حجاج، وإنتاج شركة رايون برودكشن «مهند حمدي ومي وائل»، وتتولى شركة MAD Solutions التوزيع والمبيعات عالميًا.