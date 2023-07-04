1.16 مليون جنيه قيمة إيرادات فيلم «مستر إكس» أمس.. احتل المركز الأخير

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم مستر إكس، بطولة الفنان أحمد فهمي، والذي يُشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، إذ يشهد هذا العمل، عودته إلى السينما الكوميدية بعد غياب نحو 5 سنوات.

وقال الموزع محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم مستر إكس، حقق في شباك التذاكر أمس الاثنين 1.16 مليون جنيه فقط، ليأتي في المركز الرابع والأخير بين الأفلام المنافسة.

تعرف على الأفلام الموجودة بدور العرض

ويُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، 4 أعمال فقط، منهم بيت الروبي بطولة الثنائي كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، و«تاج» بطولة تامر حسني، و«البعبع» لـ أمير كرارة.

أبطال وأحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأوس أوس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.