5 ملايين جنيه إيرادات فيلم «بيت الروبي» خلال 24 ساعة

يواصل فيلم «بيت الروبي»، صدارة إيرادات شباك تذاكر بالسينمات، إذ حقق 5 ملايين و254 ألفا و799 جنيها خلال 24 ساعة، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيت تجاوزت حصيلة إيراداته 67 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو الماضي.

أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما

وتصدّر فيلم «بيت الروبي»، المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى، وجاءت إيراداته في شباك تذاكر السينما أيام عيد الأضحى، حيث حقق أول أمس 10 ملايين و146 ألفا و730 جنيها، كأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما.

فيلم «بيت الروبي» تدور أحداث في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليتفاجأ أنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.