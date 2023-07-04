تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 بالإسكندرية.. اعرف الدرجات

تتجه أنظار كثير من المواطنين إلى تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية، حيث يرغب طلاب الشهادة الإعدادية في التقديم الإلكتروني خلال هذه الفترة، بعد فتح الباب من 2 يوليو الجاري حتى يوم 20 من الشهر نفسه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، كل التفاصيل حول تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الإسكندرية، من خلال رابط التقديم ودرجات المدارس وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم.

رابط تنسيق المدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الإسكندرية

وبحسب مديرية التربية والتعليم، تم توفير رابط للتقديم في تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الإسكندرية، ويمكن للطالب الدخول إليه من هنا.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الإسكندرية

كما تم الإعلان عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة الإسكندرية، أو ما يسمى التعليم المزودج ويتمثل المجموع في التالي:

- قطن الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنات 200 درجة.

- مدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء 165 درجة.

- مدرسة طوسون الثانوية الصناعية بنين 200 درجة.

- طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج أقسام تجارية 220 درجة.

- طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ملابس جاهزة بنات 180 درجة.

- طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين أقسام صناعية وقسم الوجبات السريعة 160 درجة.

- الشهيد محمد نعيم الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنين أقسام نسيجية بنين 170 درجة.

- رشدي الثانوية الصناعية بنات ملابس جاهزة 175 درجة.

- الشاطبى الميكانيكية بنين تخصص ميكاترونيك سيارات 200 درجة.

- محمد علي الزخرفية بنين أقسام نسيج وتجهيز منسوجات 170 درجة.

- مدرسة كابو الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ملابس جاهزة بنات 170 درجة.

- مدرسة النهضة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ملابس جاهزة بنات وتجهيز منسوجات بنين 170 درجة.

- مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات 190 درجة.

- مدرسة العامرية الثانوية الصناعية بنين 185 درجة.

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج اقسام تجارية 210 درجة.

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنات 170 درجة.

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج اقسام صناعية بنين 180 درجة.

- مدرسة برج العرب الثانوية الزراعية تخصص صناعات غذائية 160 درجة.