لو موظف.. كيف تحصل على قرض شخصي بأطول مدة سداد من بنك ناصر الاجتماعي؟

في كثير من الأحيان، يضطر موظفو الحكومة للتقديم على قرض شخصي حتى يتمكنوا من شراء شىء مهم بمبلغ مالي كبير، أو دفعه لشيء آخر مثل إجراء عملية جراحية، ما يجعلهم ببحثون عن طرق الحصول على قرض بأكبر مبلغ مالي وأطول فترة سداد، ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للموظفين فرصة الحصول على قرض شخصي بمميزات جيدة.

ويمنح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، للموظفين فرصة الحصول على قرض شخصي بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ولا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة، بل يتم منحه للعمالة المنظمة التي مر على تعيينها 5 سنوات، بعائد11% في حالة وجود ضامن حكومي و11.7 % في حالة عدم وجود ضامن حكومي.

شروط حصول الموظفين على قرض شخصي من بنك ناصر الاجتماعي​

- أن يكون المتقدم للحصول على قرض شخصي من بنك ناصر موظفا بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- لا بد من تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد بعد فتح الحساب.

- كما يجب على الراغب في الحصول على القرض الشخصي تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

- تقديم إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يوضح العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- بيان مفردات مرتب للراغب في الحصول على تمويل.

- تقديم بيان الحالة الوظيفية.

- كما يجب تقديم المستندات السالف ذكرها للضامن.

إجراءات الحصول على القرض الشخصي من بنك ناصر الاجتماعي

- تقديم ​جميع المستندات المطلوبة والسالف ذكرها لأقرب فرع بنك ناصر للعميل.

- ثم يتم مراجعة المستندات ومراجعة نتيجة الاستعلام المركزي.

- وبعد ذلك يتم إنهاء إجراءات تحويل المرتب الخاص بالعميل.

- ثم في النهاية يتم صرف مبلغ القرض للعميل.