قرض شخصي للموظفين بضمان المرتب وبسعر فائدة منخفض

تتيح البنوك العاملة في مصر للموظفين إمكانية الحصول على قرض شخصي بضمان المرتب وبفائدة منخفضة، وأبرز تلك البنوك «الأهلي المصري» الأكبر بالسوق المحلي من حيث الأصول.

ووفقاً لآخر تحديثات موقع البنك الأهلي المصري، فإَّن الفائدة على القرض الشخصي لشريحة الموظفين تتراوح ما بين 18.25 و18.75% متناقصة، وهو السعر الذي يعادل 9.4% كفائدة «ثابته» فقط.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

ولا يحتاج «الأهلي المصري» مستندات وأوراق من العميل عند التقديم للحصول على القرض، سوى ما يثبت «الراتب» مثل خطاب من جهة العمل يفيد ذلك، بجانب تحويل المرتب لحساب بالبنك.

فترات سداد تصل إلى 10 سنوات.. اعرف الشروط

وتصل مدة التمويل أو القرض الشخصي بضمان المرتب من البنك الأهلي، إلى 10 سنوات متاح خلالها السداد على أقساط بعدد يتم الاتفاق عليه ببنود التعاقد، أما في حالة عدم تحويل الراتب على البنك فلا تتجاوز المدة 4 سنوات.

وتصل قيمة القرض الشخصي للموظفين إلى 3 ملايين جنيه، ويتفاوت ذلك حسب الضمانات المقدمة وتاريخ العميل الائتماني.

مبادرة «ما يغلاش عليك»

يجدر الإشارة إلى حرص أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلي على المشاركة بالمبادرات الرسمية، مثل «ما يغلاش عليك» التي أطلقتها الحكومة بنهاية يوليو 2022 وهي عبارة عن توجه للبنوك بخفض أسعار الفائدة على القروض بنسبة 1%.

البنك الأهلي يلغي المصروفات الإدارية على القروض

كما أعلن البنك الأهلي إلغاءه المصاريف الإدارية على أنواع القروض التي يتيحها طوال فترة المباردة.