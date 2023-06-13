قرض شخصي لأصحاب المعاشات تصل قيمته لـ3 ملايين جنيه.. الشروط وفترة السداد

يبحث أصحاب المعاشات عن القروضة الشخصية في القطاع المصرفي، والتي تمكنهم من الحصول على مبالغ مرتفعة ويتم سداده على فترات طويلة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل 3 قروض شخصية لأصحاب المعاشات في البنك الزراعي المصري، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، ومن بين هذه القروض قرض تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه، وفترة سداد 12 سنة.

قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية، القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، بحد أقصى 3 ملايين جنيه قيمة القرض، بضمان تحويل المعاش على البنك، وتفاصيل القرض كالتالي:

- قيمة القرض تصل إلى 3 مليون جنيه.

- الفائدة على القرض 18.25% متناقصة سنويًا.

- فترة سداد القرض تصل إلى 12 سنة.

ويجب توافر بعض الشروط الخاصة بالعميل للحصول على القرض، وهي ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عامًا بنهاية مدة القرض، مع توافر إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إضافة إلى بيان بمفردات المعاش.

قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان

يوفر بنك التعمير والإسكان القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، بحد أقصى مليون جنيه، بضمان تحويل المعاش على البنك، وفقا للضوابط التالية:

- قيمة القرض تبدأ من 3000 جنيه ويصل إلى مليون جنيه.

- الفائدة على القرض 17% متناقصة سنويًا.

- فترة سداد القرض من 6 أشهر إلى 10 سنوات.

ويجب توافر بعض الشروط الخاصة بالعميل للحصول على القرض، وهي ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عامًا بنهاية مدة القرض، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المحول للبنك 1200 جنيه، مع توافر إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إضافة إلى بيان بمفردات المعاش.

قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

يتيح البنك الزراعي المصري القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، بحد أقصى 500 ألف جنيه، بضمان تحويل المعاش على البنك، وفقا للضوابط التالية:

- قيمة القرض تبدأ من 5000 جنيه إلى 500 ألف جنيه.

- الفائدة على القرض 18.25% متناقصة سنويًا.

- فترة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات.

ويجب توافر بعض الشروط الخاصة بالعميل للحصول على القرض، وهي ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عامًا بنهاية مدة القرض، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش المحول للبنك 900 جنيه، مع توافر إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إضافة إلى بيان بمفردات المعاش.