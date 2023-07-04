شباب ينظمون مباراة كرة قدم بـ«الجلاليب» في الغربية: نحافظ على هويتنا (صور)

نظم مجموعة من الشباب بقرية «ادشاي»، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، يوما ترفيهيا، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال والشباب، وجرى إقامة مباراة لكرة القدم، بالجلاليب الفلاحي، بين فريقين، وانتهت بفوز فريق «التالتة شمال»، علي فريق مؤمن زكريا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

إقامة الاحتفال كل عام

وقال إبراهيم عيسى، منظم اليوم الرياضي بمركز شباب ادشاي، لـ«الوطن»، إنه يتم تنظيم هذا الاحتفال كل عام في إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف تجميع أكبر عدد من الشباب وكبار السن، وقدامي اللاعبين، ويتم إقامة عدة مباريات، بعد تقسيمهم لمراحل عمرية، بداية من البراعم والشباب، وكبار السن.

مباراة بالجلاليب

وأضاف «عيسى»، أن الهدف من إقامة هذا اليوم الرياضي هو التقارب والتعارف ولم شمل أهالي القرية، بجانب حضور عدد كبير من الأهالي والشخصيات الرياضية من القري المجاورة، حيث أقيمت هذه المباريات علي ملعب مركز شباب ادشاي، مشيرا إلى أن فكرة ارتداء اللاعبين أو الشباب الجلاليب جاءت كنوع من التغيير، وللحفاظ على الهوية الريفية.

وبحسب «عيسى»، جرى تنظيم مباراة ودية بين فريقي «التالتة شمال» و«مؤمن زكريا»، وانتهت بفوز «التالتة شمال» 1-3، لافتا إلى أن هذه اليوم الرياضي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي، وجرى تزويد الملاعب بمكبرات صوت، وأغان وطنية، ونال استحسان الجميع من الشباب والأهالي، ووسط حالة من المرح والكوميديا، والألفة، وأنها بادرة إجتماعية مميزه.

فعاليات على مدار 7 ساعات

وذكر «عيسى»، أن اليوم الرياضي بدأ من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشر مساء، يوم السبت الماضي، وأشرف على تنظيمه ما يقرب من 15 شابا من أهالي القرية بالجهود الذاتية.