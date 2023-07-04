رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

شباب ينظمون مباراة كرة قدم بـ«الجلاليب» في الغربية: نحافظ على هويتنا (صور)

كتب:

عاصم هشام ورفيق محمد ناصف
07:53 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
مبارة قرية ادشاي

مبارة قرية ادشاي

نظم مجموعة من الشباب بقرية «ادشاي»، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، يوما ترفيهيا، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال والشباب، وجرى إقامة مباراة لكرة القدم، بالجلاليب الفلاحي، بين فريقين، وانتهت بفوز فريق «التالتة شمال»، علي فريق مؤمن زكريا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

إقامة الاحتفال كل عام 

وقال إبراهيم عيسى، منظم اليوم الرياضي بمركز شباب ادشاي، لـ«الوطن»، إنه يتم تنظيم هذا الاحتفال كل عام في إجازة عيد الأضحى المبارك، بهدف تجميع أكبر عدد من الشباب وكبار السن، وقدامي اللاعبين، ويتم إقامة عدة مباريات، بعد تقسيمهم لمراحل عمرية، بداية من البراعم والشباب، وكبار السن.

مباراة بالجلاليب 

وأضاف «عيسى»، أن الهدف من إقامة هذا اليوم الرياضي هو التقارب والتعارف ولم شمل أهالي القرية، بجانب حضور عدد كبير من الأهالي والشخصيات الرياضية من القري المجاورة، حيث أقيمت هذه المباريات علي ملعب مركز شباب ادشاي، مشيرا إلى أن فكرة ارتداء اللاعبين أو الشباب الجلاليب جاءت كنوع من التغيير، وللحفاظ على الهوية الريفية.

وبحسب «عيسى»، جرى تنظيم مباراة ودية بين فريقي «التالتة شمال» و«مؤمن زكريا»، وانتهت بفوز «التالتة شمال» 1-3، لافتا إلى أن هذه اليوم الرياضي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي، وجرى تزويد الملاعب بمكبرات صوت، وأغان وطنية، ونال استحسان الجميع من الشباب والأهالي، ووسط حالة من المرح والكوميديا، والألفة، وأنها بادرة إجتماعية مميزه.

فعاليات على مدار 7 ساعات 

وذكر «عيسى»، أن اليوم الرياضي بدأ من الساعة الخامسة مساء حتى الحادية عشر مساء، يوم السبت الماضي، وأشرف على تنظيمه ما يقرب من 15 شابا من أهالي القرية بالجهود الذاتية.

اقرأ المزيد:

على طريقة المزاريطة.. أهالي دمسنا بالبحيرة يلعبون مباراة بـ«الزي الفلاحي»

من «وقفة ناصية زمان» لعمدة «المزاريطة».. محطات صنعت «أسطورة» أحمد مكي

«على غرار المزاريطة».. سيشن لجوائز نهائي الدورة الرمضانية في قرية بالبحيرة (صور)

تزيين المصلى بالبلالين وفقرات فنية بقرية كفور بلشاي في صلاة عيد الأضحى

احتفالية لتكريم الطلاب وقدامى الرياضيين بمركز شباب كفور بلشاي بالغربية
بقلم عاصم هشام ورفيق محمد ناصف