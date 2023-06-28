تزيين المصلى بالبلالين وفقرات فنية بقرية كفور بلشاي في صلاة عيد الأضحى

حرص أهالي محافظة الغربية، على تجميل وتزيين مصلى عيد الأضحى المبارك، بالبلالين والزينة، داخل عدد من القرى والمدن من بينها قرية كفور بلشاي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، في محاولة منهم لرسم البهجة وإدخال السرور على الكبار والصغار.

وأعد عدد من الشباب، مصلى كبيرا داخل قرية كفور بلشاي، واستخدموا البلالين، وعمل مداخل مزخرفة، بجانب عمل مصلى للسيدات، وإحضار فقرات فنية مختلفة، للاحتفال مع المصلين، بعيد الأضحى المبارك.

تزيين مصلى العيد بالبالونات

وقال محمد قطب عموش، أحد القائمين على تزيين وإقامة المصلى، لـ«الوطن»، إن إقامة مصلى في الخلاء هي سُنة نبوية، حرص أهالي القرية، على إقامتها كل عام، من أجل أداء صلاة العيد، وأنه جرى تزيين المصلى، وعمل مداخل ومخارج له بالبلالين، بجانب إحضار أشخاص، يرتدون ملابس غوريلا، وأشكال أخرى مختلفة، للاحتفال مع المصلين بالعيد.

عادة سنوية

ومن جانبه، قال أحمد السويسي أحد الشباب القائمين على تزيين المصلى، إنه جرى عمل مصلى على مساحة كبيرة تقدر بنحو 300 متر، بجانب مصلي للسيدات، مشيراً في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه جرى تخصيص ممر منفصل للسيدات، من أجل الدخول والخروج لأداء صلاة العيد، وأن هذا المصلي يتم إقامته كل عام، وتم اضافة فقرات فنية، هذا العام من أجل إدخال البهجة والسرور على الأطفال.