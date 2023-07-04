مراسلة القاهرة الإخبارية: تدمير البنية التحتية لمخيم جنين بالكامل

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ البنية التحتية لمخيم جنين دمرت بالكامل، مشددةً على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم في المخيم.

ارتقاء 10 شهداء من مدينة جنين

وأضافت «السلامين» في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك إضراب شامل وحداد يعم مناطق الضفة الغربية من الشمال والجنوب، بعد ارتقاء 10 شهداء من مدينة جنين والعدد قابل للزيادة، إذ لم تصل سيارات إسعاف وسط وقلب مخيم جنين بسبب البنية التحتية التي دُمرت بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال».

تهجير قسري للمواطنين داخل مخيم جنين

وتابعت: «خطوط المياه وشبكات الكهرباء دمرت لذلك يصعب على الأطقم الطبية الوصول إلى هذه المناطق في قلب مخيم جنين، وبالأمس، كان هناك تهجير قسري للمواطنين داخل مخيم جنين، إذ هددت قوات الاحتلال السكان بأنه إذا لم يتم إخلاء هذه المناطق سيتم قصفهم بشكل كامل».