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باحث سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: الهدف الرئيسي للهجوم على جنين اعتقال المقاومين

كتب:

مريم جاد
04:34 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
جانب من المداخلة

جانب من المداخلة

قال الدكتور جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي، إن جنين تشكل حالة نضالية لمواجهة الاحتلال.

وأضاف «حرب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الهجمات على مخيم جنين هدفها محاولة قتل المقاومة الفلسطينية، وروح مقاومة المخيم باتت نقطة انطلاق للعمليات ضد الاحتلال.

تطور استراتيجي وعسكري في جنين 

وتابع الكاتب والباحث السياسي، أن مخيم جنين يشمل تطورا استراتيجيا وعسكرىا لمواجهة الاحتلال بموارد محددة وبدائية ولكن ما قيل على لسان خبراء عسكريين أن الاحتلال يحاول تدمير القدرات العسكرية للمقاومين عن طريق العبوات الناسفة وقتل المقاومين.

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