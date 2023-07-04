متحدث الرئاسة الفلسطينية لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تحاول تهويد القدس

أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن إسرائيل تحاول تهويد القدس وإلغاء هويتها الفلسطينية العربية والدينية ومستمرة في اقتحام الأراضي الفلسطينية: «لن نسمح لها بالاستمرار في ذلك، ولكن ليس لدينا سلاح سوى الصمود على الأرض ومقارعة هذا المحتل بأي شكل من الأشكال».

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل لن تبقى آمنة ما دام العالم العربي منقسما متناحرا، والمنطقة العربية بأسرها منذ أكثر من 10 سنوات تتعرض لحروب داخلية».

القدس مادامت محترقة ستحترق المنطقة بأسرها

وتابع: «لا بد أن يفهم العرب جميعا، أن القدس مادامت محترقة ستحترق المنطقة بأسرها، وما دام القدس تحت الاحتلال، فإن العالم العربي سيبقى تحت الضغط الأمريكي لتقسيمه، وما يحدث في سوريا والعراق وغيرهما من الدول العربية مسلسل أمريكي لخدمة إسرائيل، وقلنا هذا الكلام في كل القمم العربية».

وأكد أن المجتمع الدولي إما تابع للإدارة الأمريكية أو يخشى من النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هنالك مجتمع دولي قادر أن يفعل شيئا، مشددًا على أن الجانب الإسرائيلي نسف كل ما جرى التفاهم عليهم في شرم الشيخ والعقبة، واصفا إياها بأنها «مستعمرة أمريكية»، كما أن الولايات المتحدة هي الراعي الوحيد لإسرائيل، أما الفلسطينيون، فإنهم ثابتون على الأرض ولن يتراجعوا ولن يسمحوا لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء الفلسطينية العربية.