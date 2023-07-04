تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة قنا.. اعرف الدرجات

مع فتح باب تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة قنا، يهتم كثير من الطلاب وأولياء أمورهم بمعرفة الدرجات الخاصة بكل مدرسة على حدا، سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الفندقية، والتي تقوم بتخريج طالب مهني بحسب التخصص الذي يلتحق به.

تنسيق القبول في مدارس التعليم الفني 2023 في محافظة قنا

وتستعرض «الوطن» درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة قنا، بحسب قرار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وهي كالآتي:

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 190 درجة.

- تنسبق المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية نظام الثلاث سنوات 170 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية بنات نظام الثلاث سنوات 150 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام ميكانيكا 160 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية مزدوج أقسام زخرفية 150 درجة، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام ميكانيكا شرط مجال أول صناعي 180 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفية شرط مجال أول صناعي 120 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الميكانيكية بنين 160 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنين 145 درجة.

- تنسيق فصول خدمات التعليم الصناعي الأقسام الزخرفية بنات 140 درجة.

تنسيق التعليم التجاري 2023 بقنا

- تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 233 درجة للمدارس الثانوية التجارية (بنين – بنات) نظام الثلاث سنوات.

- 200 درجة لتنسيق فصول خدمات التعليم التجاري بنين وبنات، و180 درجة.

- 240 درجة للمدارس الثانوية التجارية الفندقية، شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.

درجة القبول في مدارس الزراعة قنا 2023

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات تحدد 140 درجة.

- تنسيق المدارس الثانوية الزراعية إعداد مهني نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعى 120 درجة.

مصروفات مدارس التعليم الفني 2023 في محافظة قنا

وحددت وزارة التربية والتعليم مصروفات الصفوف الأولى لـ مدارس التعليم الفني 2023 في محافظة قنا، كالآتي:

- مصروفات التقديم للصف الأول الثانوي الفندقي 220 جنيها للسداد الكامل، و125.45 جنيه لأبناء العاملين، و50.90 جنيه للفئات المعفاة.

- مصروفات التقديم الصف الأول الثانوي الفندقي خدمات 2020 جنيها للسداد الكامل، و1025.40 جنيه لأبناء العاملين في التربية والتعليم، و800.90 جنيه للفئات المعفاة.